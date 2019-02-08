Армия и оружие
Мощнейший в мире ракетный двигатель РД-171МВ собран для испытанийВести.Ru 05:07
Базовый двигатель РД-170/171 разрабатывался в Советском Союзе с 1976 по 1986 годы. Двигатели сертифицированы на десятикратное полетное использование. Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям.
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Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса „Союз-5“ собран на подмосковном НПО „Энергомаш“ и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире.
— Дмитрий Рогозин, российский политикURA.Ru 04:48
с чего всё началось
«Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса «Союз-5» «Иртыш» собран на подмосковном НПО «Энергомаш» и готовится к огневым испытаниям», — написал Рогозин в Twitter.RT на русском05:51
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