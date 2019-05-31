Космос
Мощнейший российский спутник выведен на орбитуГазета.Ru вчера в 23:30
"Ямал-601", самый мощный российский телекоммуникационный спутник, выведен на орбиту, аппарат передан в эксплуатацию заказчика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-оператора.
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Ракета «Протон-М» с самым мощным российским спутником стартовала с Байконура
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Вечером 30 мая в Чите по багуловой дорожке перед торжественной церемонией открытия прошли гости VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
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