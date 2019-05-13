Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублейВедомости вчера в 17:30

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
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Мошенники в Москве похитили 9 млн руб, используя сервис переводов Mastercard

РИАМО03:31

Мошенники похитили более $134 000 через сервис переводов MasterCard

Forbes02:36

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Ведомостивчера в 17:30

Мошенники похитили через банкоматы 9 млн рублей

Саминвестор02:55

Мошенники вывели из банка 9 млн рублей через сервис MasterCard

Право.ру01:42

Денежные переводы с Mastercard оказались доступны мошенникам

JustMedia01:13
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Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.
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HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»

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Изучив общественное мнение, хабаровские власти согласились с тем, что тигрице лучше вернуться в Приморский сафари-парк, где она будет чувствовать себя комфортно.
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Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу

Летом 2018 году в Российской Федерации состоялся чемпионат мира по футболу ФИФА. Россия в первый раз стала страной-хозяйкой мундиаля.
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В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка.
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Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
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Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

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Общество

В Японии появились самые длинные в мире качели

В японском городе Китакюсю установили самые длинные качели в мире.
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На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население

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В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

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В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
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«ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на РБК.
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