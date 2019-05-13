Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублейВедомости вчера в 17:30
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Роза Сябитова требует от 27-летней дочери Ксении внуков
27-летняя наследница знаменитой телесвахи рассказала, что мать требует от нее внуков, но она пока не готова к такому ответственному шагу.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Александр Цекало познакомил детей с молодой женой
Александр Цекало познакомил детей с молодой женой По данным СМИ, ребята с девушкой поладили.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» взял интервью у мертвой актрисы
Народная артистка СССР Елена Образцова прокомментировала телеканалу «Звезда» смерть известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Общество
ГЛОНАСС предложила властям свою систему для хранения данных о машинах
Компания АО «ГЛОНАСС» обратилась к вице-премьеру Юрию Борисову с предложением хранить данные об автомобилях на территории России и дублировать их в свою систему «ЭРА-ГЛОНАСС», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо компании.
Обновлено в 02:59
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в Россию отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск
Следователи провели обыск в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова в связи с расследованием уголовного дела в отношении его супруги, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Обновлено в 03:20
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Общество
Тигрицу Тайгу вернут в Приморье
Изучив общественное мнение, хабаровские власти согласились с тем, что тигрице лучше вернуться в Приморский сафари-парк, где она будет чувствовать себя комфортно.
Обновлено в 02:51
Музыка
Лазарев сравнил «Евровидение» с ЧМ по футболу
Летом 2018 году в Российской Федерации состоялся чемпионат мира по футболу ФИФА. Россия в первый раз стала страной-хозяйкой мундиаля.
Обновлено в 03:16
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 03:30
Общество
В Югре у двух депутатов обнаружили поддельные дипломы
Поддельные дипломы о высшем образовании обнаружены у двух депутатов думы города Пыть-Яха (ХМАО), занимавших управленческие должности в муниципальных организациях, сообщает в понедельник прокуратура Югры.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
«Зенит» в ранге чемпиона выиграл у ЦСКА
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Общество
ВЦИОМ: большинству россиян нравится их работа
"Подавляющему числу россиян нравится их работа, об этом заявили 85% респондентов", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 03:37
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Общество
В Японии появились самые длинные в мире качели
В японском городе Китакюсю установили самые длинные качели в мире.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
О жертвах и разрушениях пока информации не поступало. По предварительной версии, причиной пожара могла стать деятельность человека.
Обновлено вчера в 14:01
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Общество
На Камчатке ощутимо выросли доходы глав отделений пенсионного фонда
Пенсионный фонд России опубликовал данные доходах управляющих региональных отделений за 2018 год.
Обновлено в 03:03
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Технологии
«ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг
Социальная сеть «ВКонтакте» планирует запустить сервис по продаже аудиокниг. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на РБК.
Обновлено в 03:29
Спорт
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца
Евгения Медведева получила предложение руки и сердца Канадский красавчик-спортсмен Нэм Нгуен предложил нашей фигуристке выйти за него замуж.
Обновлено в 02:42