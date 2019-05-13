Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублейВедомости вчера в 17:30

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
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Мошенники в Москве похитили 9 млн руб, используя сервис переводов Mastercard

РИАМО03:31

В Москве мошенники похитили девять миллионов рублей через сервис переводов MasterCard

Дождь06:16

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Ведомостивчера в 17:30

Денежные переводы с Mastercard оказались доступны мошенникам

JustMedia01:13

Мошенники похитили через банкоматы 9 млн рублей

Саминвестор02:55

Мошенники вывели из банка 9 млн рублей через сервис MasterCard

Право.ру01:42

Мошенники похитили более $134 000 через сервис переводов MasterCard

Forbes02:36
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
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В Кузбассе будут судить отца, из-за которого погибли двое детей

В Кузбассе будут судить мужчину, которого обвиняют в смерти двоих детей по неосторожности.
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В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
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Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году

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Происшествия

В деле экс-главы тюменского УФНС оказался замешан «Антипинский НПЗ»

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Физики впервые намотали жидкую спираль на цилиндр

Физики из Нидерландов впервые намотали струю воды на тонкий цилиндр и разработали теорию, которая объясняет это явление.
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Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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Авторынок США продолжил снижение в апреле

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Российский боец Bellator Сергей Харитонов ответил главе Fight Nights Камилу Гаджиеву, который предложил организовать его бой с Александром Емельяненко.
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Обновлено вчера в 14:51
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Зеленского вызвали к судье Януковича

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Обновлено в 05:49
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Автобус обстреляли из автомобиля в Москве

В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В России запущено массовое производство противолодочной ракеты

Обновлено в 05:47
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Швеция возобновила расследование в отношении Ассанжа

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В Литве состоится второй тур президентских выборов

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
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Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер T-Sport на базе Polo

Компания Volkswagen готовит к выпуску новый бюджетный кроссовер на базе модели Polo.
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В России предложили усложнить бракоразводный процесс

В России предложили усложнить бракоразводный процесс, чтобы снизить количество распадающихся браков.
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В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
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На майские праздники в Крым с Украины въехали более 100 тысяч человек

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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

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Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
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