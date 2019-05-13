Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублейВедомости вчера в 17:30
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
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Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Политика
Суд признал Зеленского виновным в незаконной агитации
Обновлено в 08:22
Общество
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева за нарушение правил одиночного пикета в ходе акции протеста, которую он устроил на Красной площади, выступая против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Нижегородский суд вынес приговор убийце тележурналиста
К 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима приговорил Нижегородский районный суд Дмитрия Панкратова, убийцу тележурналиста ГТРК "Нижний Новгород" Дениса Суворова.
Обновлено в 08:08
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Экономика
ЕК оштрафовала пивоваренную компанию AB InBev за нарушение конкуренции
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на сумму более чем €200 млн бельгийскую пивоваренную компанию AB InBev за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 07:18
Гаджеты
Apple начала выдавать свои банковские карты
Американская корпорация Apple начала внедрять свои первые банковские карты. Пока Apple Card получили только сотрудники компании.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество
МЧС предупреждает волгоградцев о сильных дождях и грозах
Порывы ветра временами будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления МЧС.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Наука
В MIT создали «цветы-светлячки» для освещения домов будущего
Обновлено в 04:07
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Саудовская Аравия сообщила о диверсии на нефтяных танкерах
Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Как утверждает инсайдер, слухи о романе Купера с сыгравшей в его фильме "Звезда родилась" певицей Леди Гагой не имеют отношения к расставанию.
Обновлено в 08:08
Происшествия
На фанатов «Зенита» и ЦСКА завели уголовное дело из-за драки
Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело по статье "Хулиганство" после драки между фанатами петербургского "Зенита" и московского ЦСКА, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:49
Игры
Kotaku: релиз The Last of Us Part 2 намечен на осень 2019 года
Обновлено в 05:26
Политика
Тимошенко посоветовала Зеленскому расследовать «коррупцию Порошенко»
Национальная комиссия по «расследованию преступлений старой власти» должна быть создана для привлечения виновных к ответственности, 13 мая заявила на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной рады глава фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 06:40
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Погода в Москве 13 мая объявлена потенциально опасной в связи с ветром и грозами, сообщается в воскресенье на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09