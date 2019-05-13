Экономика

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублейВедомости вчера в 17:30

С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский банк лишился миллионов рублей из-за ошибки Mastercard

Lenta.ru10:23

Мошенники в Москве похитили 9 млн руб, используя сервис переводов Mastercard

РИАМО03:31

Мошенники вывели из банка 9 млн рублей через сервис MasterCard

Право.ру01:42

Мошенники похитили более $134 000 через сервис переводов MasterCard

Forbes02:36

Денежные переводы с Mastercard оказались доступны мошенникам

JustMedia01:13

В Москве мошенники похитили девять миллионов рублей через сервис переводов MasterCard

Дождь06:16

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

Ведомостивчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Политика

Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций

Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Политика

Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов

Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 14:59
Авто

Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на китайский рынок

Китайские дилеры Geely начали продажи нового купеобразного кроссовера FY11 (Xingyue).
Обновлено в 03:59
Авто

Citroen представил второй юбилейный концепт

Компания Citroen рассекретила второй из двух анонсированных ранее концепт-каров.
Обновлено в 10:49
Кино

Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»

В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Футбол

В «Барселоне» назвали сроки восстановления Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму в игре с "Хетафе" (2:0).
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Строительство АЭС «Аккую» идет по графику

Обновлено в 10:52
Экономика

Правительство расширило список товаров для маркировки

Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
Обновлено в 09:20
Политика

Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:14
Энергетика

США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию

Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Общество

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за пикет у стен Кремля

Обновлено в 06:04
Авто

Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Часто общаюсь с бывшим мужем Виктором Батуриным»

Яна воспитывает двоих детей Батурина – Андрея и Николая, причем, если Николай является ее сыном, то Андрей – ребенок от второй жены бизнесмена, на которого Рудковская оформила опекунство.
Обновлено в 06:41
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза

Выручка выросла на 20,6% и достигла 2,077 трлн руб. Рост выручки обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов (на 7,6%), а также повышением цен на нефть в рублевом выражении (на 12,7%) на фоне ослабления обменного курса, поясняет "Роснефть".
Обновлено в 09:57
Музыка

Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»

Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров рассказал о своих планах после роспуска группы.
Обновлено в 08:44
Политика

Китай ввел ответные пошлины на товары из США

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Здоровье

В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Наука

Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено 10 мая в 23:46
Гаджеты

Bloomberg назвал ключевые характеристики новых iPhone

Обновлено в 09:01
Происшествия

Сообщения о минировании ТЦ и вокзалов в Волгограде оказались ложными

Обновлено в 10:56
Политика

Против Порошенко начали расследование о давлении на судей

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В ГИБДД рассказали, когда водитель может говорить по телефону за рулем

Обновлено в 09:33
Авто

«Прямо как в прошлое попал». В Москве заметили автовоз с «Запорожцами»

Обновлено в 08:08
Кино

Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй

Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
MasterCard
Американская компания
Международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира. Главная штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, округ Уэстчестер, США. Глобальная операционная штаб-квартира расположена в О'Фэллоне, пригороде Сент-Луиса, штат Миссури, США. Во всём мире основным бизнесом является обработка платежей между банками-эквайрерами, обслуживающими торговые точки, банками-эмитентами или кредитными кооперативами, использующими для оплат дебетовые и кредитные карты бренда «MasterCard»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное