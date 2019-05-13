Экономика
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублейВедомости вчера в 17:30
С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка «Москва-сити» на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб.
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Политика
Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций
Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 09:17
Политика
Польша оценила репарации от Германии в триллион долларов
Польша может потребовать у Германии компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны, в объеме примерно в $1 трлн, заявил глава парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на китайский рынок
Китайские дилеры Geely начали продажи нового купеобразного кроссовера FY11 (Xingyue).
Обновлено в 03:59
Авто
Citroen представил второй юбилейный концепт
Компания Citroen рассекретила второй из двух анонсированных ранее концепт-каров.
Обновлено в 10:49
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 05:07
Футбол
В «Барселоне» назвали сроки восстановления Коутиньо
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получил травму в игре с "Хетафе" (2:0).
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Строительство АЭС «Аккую» идет по графику
Обновлено в 10:52
Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировки
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.
Обновлено в 09:20
Политика
Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения компании.
Обновлено в 11:14
Энергетика
США разрешили «Роснефти» поставлять нефть из Венесуэлы в Индию
Использование венесуэльской нефти было разрешено, потому что венесуэльская нефть, которую мы поставляем на заводы в Индию, она происходит из предоплатных контрактов «Роснефти», и поэтому Госдеп дал на это разрешение, — сообщил Касимиро.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
Авто
Volkswagen выпустит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Часто общаюсь с бывшим мужем Виктором Батуриным»
Яна воспитывает двоих детей Батурина – Андрея и Николая, причем, если Николай является ее сыном, то Андрей – ребенок от второй жены бизнесмена, на которого Рудковская оформила опекунство.
Обновлено в 06:41
Экономика
Чистая прибыль «Роснефти» выросла в I квартале в 1,6 раза
Выручка выросла на 20,6% и достигла 2,077 трлн руб. Рост выручки обусловлен ростом объемов реализации нефти и нефтепродуктов (на 7,6%), а также повышением цен на нефть в рублевом выражении (на 12,7%) на фоне ослабления обменного курса, поясняет "Роснефть".
Обновлено в 09:57
Музыка
Шнуров рассказал о планах после роспуска «Ленинграда»
Фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров рассказал о своих планах после роспуска группы.
Обновлено в 08:44
Политика
Китай ввел ответные пошлины на товары из США
5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно».
Обновлено в 09:56
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани
Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.
Обновлено в 08:09
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Здоровье
В Гонконге обнаружен вирус африканской чумы свиней
Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен на бойне в Гонконге, сообщает "Россельхознадзор" (РСХН).
Обновлено в 09:33
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено 10 мая в 23:46
Гаджеты
Bloomberg назвал ключевые характеристики новых iPhone
Обновлено в 09:01
Политика
Против Порошенко начали расследование о давлении на судей
Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве действующего президента Петра Порошенко в работу судебных органов.
Обновлено в 06:23
Кино
Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
Обновлено в 09:42
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14