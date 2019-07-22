Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублейГазета.Ru 18:41
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.
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Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На КАД и «Сортавале» из-за аварии отключили табло и знаки информации
Как стало известно в воскресенье, 21 июля, на КАД и трассе «Сортавала» на сутки отключили табло и знаки переменной информации.
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Фото секретного американского танка будущего появились в Сети
В США рассекретили концепцию танка следующего поколения.
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
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«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
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Полтавские вандалы осквернили памятник генералу Ватутину
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Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" во взаимодействии с атомной подводной лодкой в воскресенье провел противолодочные учения в Баренцевом море.
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Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
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В Канаде два человека получили ранения в результате крушения небольшого самолета. Инцидент произошел в воскресенье в провинции Альберта.
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Двое украинских военных погибли под Счастьем
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