Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублейГазета.Ru 18:41
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:43, Вашингтон
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Канаде небольшой самолет упал в реку
В Канаде два человека получили ранения в результате крушения небольшого самолета. Инцидент произошел в воскресенье в провинции Альберта.
Обновлено в 18:53
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты планируют в 2024 году отправить на Луну астронавтов и оставить их там на некоторое время.
Обновлено в 19:03
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59
Общество
Фестиваль «Нашествие» посетили около 200 тыс. человек
Обновлено в 18:49
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Политика
Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику Украины
Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:45
Политика
Зеленский рассказал о будущем премьер-министре Украины
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь
Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня снимком младшей дочери.
Обновлено в 11:56
Космос
NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность
В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено 19 июля в 15:29
Здоровье
«Причиной смерти стало игнорирование прав»
Проект «Группа риска», посвященный защите прав заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях, осуществлен фондом «Русь Сидящая» при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА.
Обновлено в 18:13
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
До окончания следственных процедур экипаж не может покинуть танкер Stena Impero, здоровье российских членов экипажа нормальное, жизни моряков ничего не угрожает.
Обновлено в 09:50
Авто
Жителю Городищенского района отказали в замене неисправной «Нивы»
Житель Городищенского района не смог отстоять в суде право на замену якобы неисправного автомобиля на машину той же марки.
Обновлено в 07:51
Экономика
Экологический долг продолжает расти
«Дату экологического долга» исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х — на начало сентября.
Обновлено в 18:13
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Здоровье
Врачи из США и Германии заявили о вреде школьных каникул для детей
Практикующие медицинские специалисты из США и Германии заявили, что продолжительные летние каникулы вызывают сильнейший стресс у детей.
Обновлено в 02:33
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Музыка
Metallica на концерте в Москве исполнила «Группу крови» Цоя
Музыканты спели на русском языке. Фанаты с энтузиазмом подхватили песню.
Обновлено в 16:25
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика
МОЛНИЯ: кто проходит в Раду — первые официальные результаты экзитполов
По данным опросов на выходе из избирательных участков (экзитполов), опубликованных украинскими СМИ, партия «Слуга народа» Владимира Зеленского лидирует и набирает 44,4%. Слуга народа (Зеленский): 44,4 ОПЗ (Медведчук): 12,5 ЕС Порошенко: 8,5 Батькивщина (Тимошенко): 7,7 Голос (Вакарчук): 6,0 Результат Анатолия Шария по данным экзитполов пока неизвестен.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Американские СМИ оценили трансформацию вооруженных сил России
Обозреватель американского издания The National Interest Акшодх Гиридхардас отмечает, что в эпоху новых кибервозможностей и искусственного интеллекта (ИИ) способы ведения войны были значительно усовершенствованы за счет технологических прорывов.
Обновлено вчера в 07:07
Наука
Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей
Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено вчера в 02:57
Футбол
Локомотив — Тамбов 2:1
Обновлено в 11:07