Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублейГазета.Ru вчера в 18:41
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.
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Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.Известиявчера в 18:04
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У клиентов крупнейших банков РФ пытались похитить 24 млрд рублей - Известия
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