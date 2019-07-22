По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тыс. раз на общую сумму 1,38 млрд рублей. Даже специалисты пока не могут оценить, какой ущерб клиентам банков нанесли злоумышленники в первом полугодии 2019-го.

с чего всё началось

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

Здоровье Диетолог назвала продукт для борьбы со стрессом Главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала продукты, которые помогают укреплять иммунитет.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.

Происшествия РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми "Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.

Общество Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы.

Политика В Курскую область прибыл Дмитрий Медведев С рабочим визитом в Курскую область прибыл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Новые фотографии принца Джорджа появились в честь дня рождения Кенсингтонский дворец разместил новые фотографии принца Джорджа, сына герцога Кембриджского и его супруги Кейт Миддлтон.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу 29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Экономика ЦБ в I полугодии выявил более 80 нелегальных форекс-дилеров ЦБ РФ в I полугодии 2019 года выявил свыше 80 нелегальных компаний, предлагавших услуги на рынке Forex.

Происшествия В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.

Политика Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.

Кино Российский телеканал убрал из фильма «долбаных украинцев» Российский телеканал СТС отредактировал озвучку криминального боевика "Ограбление по-итальянски" и убрал из нее фразу про украинцев.

Энергетика Газпром продолжит строительство «Южного потока» В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.

Футбол Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.

Происшествия Опубликованы кадры задержания сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы Кадры задержания майора МЧС Ивана Пименова во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова представителями ФСБ опубликованы в Сети.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Шоу-бизнес Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером Дарья Жукова занимается подготовкой к свадьбе с миллиардером из Греции.

Происшествия Во Франции обнаружили затонувшую более 50 лет назад подводную лодку Министерство вооруженных сил Франции установило местонахождение подводной лодки Minerve, которая затонула более 50 лет назад.

Происшествия Стало известно, кто будет защищать уральского «гусара» Ширшикова Уральский гусар Ярослав Ширшиков нашёл себе адвоката. Защищать его будет известный адвокат Роман Качанов.

Экономика В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак поручил нескольким ведомствам подготовить документ, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Политика В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Общество В Челябинске уволен директор Сада Пушкина После совещания, стало известно, что директор МАУ «Городской сад имени Пушкина» Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию.