Экономика

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублейГазета.Ru 18:41

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.
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Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.
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В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).
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В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов

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