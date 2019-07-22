Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублейГазета.Ru 18:41
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.
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Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.Известия18:04
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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ЦИК: партия Зеленского лидирует на выборах
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Ученые нашли простой способ хорошо выспаться
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Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
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Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
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Первый в городе 45-этажный дом высотой 150 метров главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал еще в конце 2017 года.
Обновлено в 12:25
Кино
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В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).
Обновлено в 18:13
Экономика
Средний размер потребкредита в России вырос почти на 7%
Средний размер потребительских кредитов в России достиг 188,4 тыс. руб. во втором квартале 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено в 21:01
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено 19 июля в 08:59
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Общество
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов
Касаются новые правила багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза.
Обновлено в 17:08
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника
"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.
Обновлено в 05:57
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.
Обновлено в 06:52
Экономика
В Госдуме предлагают сделать лекарства для льготников доступнее
Депутаты Госдумы намерены включить в закон «О госзакупках» положения, разрешающие регионам закупать лекарственные препараты для льготных категорий граждан на следующий год на сумму, не превышающую полугодовой лимит.
Обновлено в 17:00
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Приамурье ливни размыли автомобильные дороги к трем поселкам
Ливни в Амурской области размыли несколько участков местных дорог, из-за чего нарушено автомобильное сообщение с тремя поселками в Зейском районе, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:58
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено в 21:05
Путешествия
Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки
Авиакомпания "Победа" в понедельник начала продавать туристические пакеты по направлениям сети своих маршрутов, сообщили в понедельник "Ведомости".
Обновлено в 21:50
Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
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Гаджеты
В смартфонах iPhone 2020 года появятся дисплеи с частотой 120 герц
В смартфонах iPhone, которые будут представлены в 2020 году, появятся дисплеи с частотой 120 герц.
Обновлено в 21:01
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии в США
Молния ударила в лодку в Галфпорте, штат Флорида. В результате инцидента пострадали восемь человек.
Обновлено в 14:46
Экономика
Внедрение технологий блокчейн угрожает безопасности банков
Активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами.
Обновлено в 19:27