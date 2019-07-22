Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии это позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

с чего всё началось

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.

Происшествия ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.

Шоу-бизнес В Сети появился редкий снимок беременной Фриске с сестрой На фанатской страничке сына певицы Жанны Фриске, шестилетнего Платона Шепелева появилась фотография, сделанная в тот период, когда яркая исполнительница была беременна ребенком.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.

Гаджеты Xiaomi впервые вошла в список Fortune Global 500 Согласно информации, указанной в списке Fortune Global 500, в Xiaomi сегодня работает почти 17 тыс. сотрудников.

Происшествия В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Политика В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Футбол Ребенок прорвался к Роналду во время матча Во время товарищеского матча между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» на скамейке запасных туринской команды оказался ребенок.

Политика Матвиенко поддержала введение единой валюты с Белоруссией Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выступила за единую валюту у России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Финансы Курс доллара снизился до 63,02 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 63,02 рубля.

Футбол Хави дебютировал в качестве главного тренера «Аль-Садда» 39-летний уроженец Таррасы, в мае 2019 года объявивший о завершении карьеры игрока, сразу же перешел на должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд», за который Хави выступал на протяжении последних 4 лет.

Происшествия Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.

Экономика Минтруд назвал размеры пособия по безработице на 2020 год Минтруд РФ предложил установить минимальный и максимальный размеры пособия по безработице в размере 1500 и 8000 рублей в 2020 году.

Здоровье Врачи советуют отдыхать с детьми на море не менее двух недель Врач предупреждает, что ребенок не должен находиться в воде более 15 минут - есть риск переохлаждения.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Футбол «Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо» В матче второго тура российской премьер-лиги московское «Динамо» дома потерпело поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил грузинский нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе на 94-й минуте встречи.