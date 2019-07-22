Финансы

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублейГазета.Ru вчера в 18:41

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.
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Счет и меч: у клиентов крупнейших банков пытались похитить 24 млрд

Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии это позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.
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«Известия»: у крупнейших банков России пытались похитить 24 млрд рублей

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