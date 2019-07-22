Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублейГазета.Ru вчера в 18:41
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на кредитные организации.
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с чего всё началось
По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тыс. раз на общую сумму 1,38 млрд рублей. Даже специалисты пока не могут оценить, какой ущерб клиентам банков нанесли злоумышленники в первом полугодии 2019-го.Известиявчера в 17:02
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