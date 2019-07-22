По уточненным данным ЦБ, в прошлом году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось получить деньги около 417 тыс. раз на общую сумму 1,38 млрд рублей. Даже специалисты пока не могут оценить, какой ущерб клиентам банков нанесли злоумышленники в первом полугодии 2019-го.

с чего всё началось

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях.

Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

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