Экономика
Мошенники пытались похитить у банков более 24 млрд рублейМеждународный антикоррупционный портал вчера в 04:54
В первом полугодии 2019 года преступники пытались похитить у банков более 24 миллиардов рублей. По данным «Известий», только Сбербанку удалось предотвратить хищений денег у своих клиентов на 24 миллиарда рублей. В ВТБ эта сумма составляет 5,4 миллиарда, у Альфа-банка – не менее 700 миллионов рублей.
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с чего всё началось
Активизация мошенников и ужесточение требований ЦБ заставляет банки усиливать антифрод-защиту. Только в первом полугодии это позволило сохранить более 24 млрд рублей средств клиентов крупнейших кредитных организаций, в число которых входят Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.Известия21 июля в 17:02
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«Известия»: мошенники пытались похитить 24 млрд со счетов клиентов российских банков
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