Происшествия

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей
Известия
02:47

Петербургские мошенники нашли новый способ вымогательства денег с водителей — они подкладывают под дворники на лобовом стекле «квитанцию» за якобы нарушение ПДД.
Известия02:47
с чего всё началось

В Петербурге придумали способ вымогательства «штрафов» ПДД — видео

Петербургские автолюбители столкнулись с новым видом вымогательства за якобы нарушение Правил дорожного движения. Теперь любой водитель может обнаружить под дворником на лобовом стекле своего автомобиля интересную «квитанцию» с требованием в течение двух дней перечислить деньги на Qiwi-кошелек.
Пятый каналвчера в 15:28

Подробнее о событии

«Гениальный подкат». В Питере раскрыли новый способ вымогательства у водителей

Life.ru04:19

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у автомобилистов

URA.Ru03:55

Изобретен новый способ вымогательства денег у водителей

Взгляд.ру03:26

Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у автомобилистов

Комсомольская правда03:17

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей

Известия02:47

СМИ рассказали о новом способе вымогательства денег у водителей

РЕН ТВ02:21

В Петербурге придумали способ вымогательства «штрафов» ПДД — видео

Пятый каналвчера в 15:28
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Происшествия

В Париже продолжаются протесты «жёлтых жилетов»

Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов». Серия субботних демонстраций станет уже пятой с 17 ноября.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Москве задержали напавшего с ножом на полицейского мужчину

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на стража правопорядка в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Красноярском крае при аварии с автобусом погибли четыре человека

В результате столкновения пассажирского автобуса и фуры на 40 км трассы Ачинск - Троицкое в Красноярском крае погибли четыре человека, еще семеро находятся в больнице.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Обновлено в 00:54
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за состояния пассажира

Обновлено в 04:03
Происшествия

В Ялте грузовик упал с обрыва на аквапарк отеля «Интурист»

Водитель грузовика не справился с управлением, машина упала с обрыва на находящийся внизу аквапарк в Ялте, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Республике Крым.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за угрозы взрыва

В Индии пассажирский самолет крупнейшей частной авиакомпании страны IndiGo был вынужден вернуться в аэропорт Мумбаи вскоре после взлета из-за сообщения о бомбе на борту.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Якутии 12 человек пострадали в ДТП с пьяным водителем

Обновлено в 02:56
Происшествия

В украинском Фастове, где обрушился дом, завершили спасательные работы

Поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций в Фастове Киевской области, где произошел взрыв в жилом доме, завершены, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек

Травмы получили шесть человек, в том числе два сотрудника полиции. У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Самолет вернули в аэропорт из-за найденного на борту сердца

Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, выполнявший рейс Сиэттл - Даллас, был вынужден вернуться в аэропорт отправления после того, как на его борту нашли настоящее человеческое сердце.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии

Следователи в ходе обыска в кабинете губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по подозрению в получении взятки, обнаружили документы, подтверждающие право проживания в Эстонии.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

В Лиссабоне 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов в Лиссабоне.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия.
Обновлено вчера в 18:46
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В Петербурге два малыша захлебнулись водой во время купания

Обновлено в 04:09
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