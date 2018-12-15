Происшествия
Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей
Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителейИзвестия02:47
Петербургские мошенники нашли новый способ вымогательства денег с водителей — они подкладывают под дворники на лобовом стекле «квитанцию» за якобы нарушение ПДД.
Известия02:47
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Петербургские автолюбители столкнулись с новым видом вымогательства за якобы нарушение Правил дорожного движения. Теперь любой водитель может обнаружить под дворником на лобовом стекле своего автомобиля интересную «квитанцию» с требованием в течение двух дней перечислить деньги на Qiwi-кошелек.Пятый каналвчера в 15:28
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