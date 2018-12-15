Происшествия

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей
Известия
02:47

Петербургские мошенники нашли новый способ вымогательства денег с водителей — они подкладывают под дворники на лобовом стекле «квитанцию» за якобы нарушение ПДД.
Известия02:47
с чего всё началось

В Петербурге придумали способ вымогательства «штрафов» ПДД — видео

Петербургские автолюбители столкнулись с новым видом вымогательства за якобы нарушение Правил дорожного движения. Теперь любой водитель может обнаружить под дворником на лобовом стекле своего автомобиля интересную «квитанцию» с требованием в течение двух дней перечислить деньги на Qiwi-кошелек.
Пятый каналвчера в 15:28

Подробнее о событии

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у автомобилистов

URA.Ru03:55

Изобретен новый способ вымогательства денег у водителей

Взгляд.ру03:26

Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у автомобилистов

Комсомольская правда03:17

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей

Известия02:47

СМИ рассказали о новом способе вымогательства денег у водителей

РЕН ТВ02:21

СМИ: мошенники придумали новый способ вымогательства денег у автомобилистов

РИА Новости01:40

В Петербурге придумали способ вымогательства «штрафов» ПДД — видео

Пятый каналвчера в 15:28
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Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих в Париже

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисти рук

В Московской области на автотрассе А-108 взорвалась коробка с неизвестным устройством, мужчине оторвало кисти рук и травмировало лицо, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Крыму сорвавшийся с обрыва самосвал упал в аквапарк

На южном берегу Крыма, в районе Ялты самосвал, двигавшийся по горной дороге, упал с обрыва.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Красноярском крае при аварии с автобусом погибли четыре человека

В результате столкновения пассажирского автобуса и фуры на 40 км трассы Ачинск - Троицкое в Красноярском крае погибли четыре человека, еще семеро находятся в больнице.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В Москве задержали напавшего с ножом на полицейского мужчину

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, напавшего с ножом на стража правопорядка в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Обновлено в 00:54
Происшествия

В «Домодедово» экстренно сел самолет из-за состояния пассажира

Обновлено в 04:03
Происшествия

В Индии пассажирский самолет экстренно сел из-за угрозы взрыва

Обновлено в 02:59
Происшествия

В украинском Фастове, где обрушился дом, завершили спасательные работы

Поисково-спасательные работы и разборка разрушенных строительных конструкций в Фастове Киевской области, где произошел взрыв в жилом доме, завершены, сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В ДТП в Якутии пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали при столкновении двух машин на автодороге "Вилюй" в Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Приамурье в ДТП с автомобилем полиции пострадали шесть человек

Травмы получили шесть человек, в том числе два сотрудника полиции. У виновника аварии зафиксировали признаки алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Лиссабоне 28 человек пострадали при сходе трамвая с рельсов

В пятницу, 14 декабря, в столице Португалии Лиссабоне не менее 28 человек пострадали в результате схода трамвая с рельсов.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Жертвами инцидента с грузовиком в Непале стали 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли после того, как в пятницу небольшой грузовик упал с обрыва в центральной части Непала.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

СК объявил в розыск гендиректора московского хлебозавода «Черкизово»

Гендиректора московского хлебозавода «Черкизово» объявили в розыск из-за возбужденного против него уголовного дела о невыплате зарплаты рабочим предприятия.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Школьника с разбитой головой госпитализировали в Петербурге

Ученика четвертого класса госпитализировали с травмой головы, он находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:35
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