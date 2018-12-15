Происшествия

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей
Известия
02:47

Петербургские мошенники нашли новый способ вымогательства денег с водителей — они подкладывают под дворники на лобовом стекле «квитанцию» за якобы нарушение ПДД.
Известия02:47
с чего всё началось

В Петербурге придумали способ вымогательства «штрафов» ПДД — видео

Петербургские автолюбители столкнулись с новым видом вымогательства за якобы нарушение Правил дорожного движения. Теперь любой водитель может обнаружить под дворником на лобовом стекле своего автомобиля интересную «квитанцию» с требованием в течение двух дней перечислить деньги на Qiwi-кошелек.
Пятый каналвчера в 15:28

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Автоэксперт прокомментировал новый способ вымогательства денег у водителей

РЕН ТВ08:04

В Петербурге придумали новый способ вымогательства денег с автомобилистов

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Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у автомобилистов

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Мошенники придумали новую схему вымогательства денег у автомобилистов

Комсомольская правда03:17

Мошенники придумали новый способ вымогательства денег у водителей

Известия02:47

СМИ: мошенники придумали новый способ вымогательства денег у автомобилистов

РИА Новости01:40

В Петербурге придумали способ вымогательства «штрафов» ПДД — видео

Пятый каналвчера в 15:28
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