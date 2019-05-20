Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы СбербанкаForbes вчера в 01:43

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ». Алгоритм очень прост: деньги выводятся без взлома систем банка или считывания данных карт.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Будьте осторожны: мошенники воруют деньги с помощью банкоматов

Комсомольская правдавчера в 12:45

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

РИА Новостивчера в 09:36

Сбербанк выступил с заявлением на фоне кражи денег у своих клиентов

URA.Ruвчера в 02:29

Сбербанк возложил на самих клиентов обязанность по защите себя от мошенников, использующих терминалы

Эхо Москвывчера в 08:04

Сбербанк прокомментировал данные о новых способах мошенничества

RT на русскомвчера в 04:39

Клиенты Сбербанка жалуются на новую схему хищения из терминалов

Коммерсантъвчера в 03:19

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

РБКвчера в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Происшествия

Десять человек были убиты в перестрелках в Мексике

Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас. Об этом сообщила прокуратура штата Оахака.
Обновлено в 00:17
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно Крыма его разочаровали.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот

Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
Путешествия

Определены страны, которые российские туристы посещают чаще всего

В первом квартале текущего года россияне совершили около 8,4 миллионов поездок в 175 стран, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные погранслужбы ФСБ РФ.
Обновлено вчера в 23:09
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Авто

АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами

Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Депутата городской думы в Иркутской области задержали пьяным за рулем

Против депутата думы города Нижнеудинск Иркутской области возбудили уголовное дело за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-служба СУ СК России по региону.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Экономика

Сбербанк упростит правила программы «Спасибо»

Сбербанк сократит число заданий для сохранения «Уровней привилегий» в рамках программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», а также упростит переход с одного уровня на другой с 1 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено вчера в 03:33
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Обновлено вчера в 11:58
Политика

Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Обновлено вчера в 16:46
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Порошенко покинул администрацию президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Владимир Путин помиловал троих россиян

Указы вступают в силу через десять дней после их опубликования. Напомним, в декабре 2018 года глава государства помиловал пять человек.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Политика

Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено вчера в 22:12
Гаджеты

Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено вчера в 07:31
Кино

Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа

Обновлено вчера в 13:29
Экономика

Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиян

Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.
Обновлено вчера в 08:52
Музыка

Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек

Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

Замминистра обороны рассказал о ходе очистки Арктики от мусора

В этом году силами МТО планируется убрать четыре тысячи тонн металлолома За последние четыре года силами министерства обороны РФ в Арктике было собрано 18,5 тысячи тонн металлолома.
Обновлено в 00:02
Религия

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное