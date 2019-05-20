Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы СбербанкаForbes вчера в 01:43

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ». Алгоритм очень прост: деньги выводятся без взлома систем банка или считывания данных карт.

Наука В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Хоккей Пелино покинул тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард» Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".

Происшествия МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Транспорт Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.

Происшествия Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады 19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.

Происшествия В Брянске в ДТП на Бежицкой пострадал годовалый малыш В результате аварии годовалый ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.

Культура В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь» В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.

Политика На Украине начала работу экспертная миссия МВФ Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.

Политика В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика США ослабили давление на Huawei В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский призвал США усилить санкции против России «Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Экономика Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.

Музыка Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Политика Кедми: Западу не удалось ослабить РФ «замайданиванием» Украины Основной целью «замайданивания Украины» был смертельный удар по РФ, присвоение Украины и приближение американского флота и базы к Ростову-на-Дону.

Баскетбол «Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА «Голден Стэйт Уорриорз» в гостях победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Космос Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.

Происшествия Дело «пьяного» мальчика: вынесен приговор судмедэксперту Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего шестилетнего мальчика, признали виновным по статье «халатность», мужчину приговорили к десяти месяцам исправительных работ, сообщает Life.