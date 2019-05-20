Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы СбербанкаForbes вчера в 01:43
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ». Алгоритм очень прост: деньги выводятся без взлома систем банка или считывания данных карт.
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Наука
В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети
Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Хоккей
Пелино покинул тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард»
Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 02:29
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»
Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Транспорт
Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России
Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
В Брянске в ДТП на Бежицкой пострадал годовалый малыш
В результате аварии годовалый ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.
Обновлено в 02:30
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь», написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году.
Обновлено в 01:22
Политика
На Украине начала работу экспертная миссия МВФ
Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Музыка
Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса
Обновлено в 02:20
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Власти Москвы объявили конкурс для инвестора «канатки» до «Речного вокзала»
Обновлено в 02:01
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Кедми: Западу не удалось ослабить РФ «замайданиванием» Украины
Основной целью «замайданивания Украины» был смертельный удар по РФ, присвоение Украины и приближение американского флота и базы к Ростову-на-Дону.
Обновлено в 00:24
Музыка
Полина Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»
Обновлено в 02:03
Баскетбол
«Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
Обновлено в 00:57
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Дело «пьяного» мальчика: вынесен приговор судмедэксперту
Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего шестилетнего мальчика, признали виновным по статье «халатность», мужчину приговорили к десяти месяцам исправительных работ, сообщает Life.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки
В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06