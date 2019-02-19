Экономика
Мошенники выводят деньги из банков под видом ЦБNews.ru вчера в 17:59
Киберпреступники атаковали российские банки в конце прошлого года под видом подразделений Центробанка ФинЦЕРТ и УК «Альфа-Капитал». Как следует из отчёта IT-компании Positive Technologies, ущерб от действий мошенников составил примерно 1,3 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Киберпреступники провели серию масштабных атак на российские банки в конце прошлого года. Об этом говорится в отчете IT-компании Positive Technologies (есть у «Известий»). Была обнаружена новая группа хакеров, которая маскировалась под подразделение Центробанка ФинЦЕРТ и «Альфа-Капитал».Известиявчера в 16:01
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Замаскировавшиеся под ЦБ хакеры выкрали 20 миллионов долларов из российских банков
Телеканал 360°вчера в 20:09
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
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