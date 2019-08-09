Происшествия

«Мосгортранс» подал в суд на участников митинга 27 июляРБК 10:44

«Мосгортранс» подал иски к участникам не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, которая прошла 27 июля в центре столицы, из-за того что они перекрыли проезжую часть. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госпредприятия.
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с чего всё началось

Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций

Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.
Агентство Москва08:11

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Юрист оценил перспективы исков об ущербе городскому хозяйству на акции 27 июля

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Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций

Агентство Москва08:11

Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля

РИА Новости09:26

«Мосгортранс» и «Автомобильные дороги» подали иски на 12,5 млн рублей к фигурантам дела о массовых беспорядках

Новая газета09:20

Мосгортранс и «Автомобильные дороги» потребовали от фигурантов дела 27 июля 12,5 млн рублей

Дождь08:32

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

Москва 2408:30

«Мосгортранс» подал иски из‑за несанкционированного перекрытия проезжей части 27 июля

РИАМО09:45
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:04, Вашингтон
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