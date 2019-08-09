Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.

с чего всё началось

«Мосгортранс» подал иски к участникам не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, которая прошла 27 июля в центре столицы, из-за того что они перекрыли проезжую часть. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госпредприятия.

«Мосгортранс» подал в суд на участников митинга 27 июля

Политика «Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.

Политика В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.

Политика Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Общество Уральское полпредство раскритиковало темпы дорожного ремонта в Кургане Темпы масштабных ремонтных работ на дорогах Курганской области не устроили представителей полпредства УрФО, оценивавших выполнение в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Гаджеты Highscreen объявляет о снижении цен на смартфоны c емкими батареями Как отмечают специалисты компании, снижение цен — это логичный, запланированный шаг, так как спрос на смартфоны Highscreen постоянно растет, расширяются каналы дистрибуции.

Футбол Гол Месси признан лучшим по версии УЕФА Гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Происшествия Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Шоу-бизнес В Москве похоронили Вилли Токарева В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.

Политика 20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.

Общество Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.

Происшествия Генпрокуратура проверит «Кресты» после сообщений о пытках Генпрокуратура России проверит СИЗО-1 Санкт-Петербурга, также известное как "Кресты-2", после сообщений о пытках, говорится в пятницу в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Общество СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Общество ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Политика Венедиктов поделился наблюдениями о реакции Путина на звонок Зеленского Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинским СМИ отметил, что российский президент Владимир Путин очень быстро ответил на звонок его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Общество Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.

Общество Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА "Новости".