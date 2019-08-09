Происшествия
«Мосгортранс» подал в суд на участников митинга 27 июляРБК 10:44
«Мосгортранс» подал иски к участникам не согласованной с мэрией Москвы акции протеста, которая прошла 27 июля в центре столицы, из-за того что они перекрыли проезжую часть. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госпредприятия.
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с чего всё началось
Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.Агентство Москва08:11
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
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