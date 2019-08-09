Происшествия

Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июляRT на русском 10:02

ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.
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с чего всё началось

Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций

Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.
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Юрист оценил перспективы исков об ущербе городскому хозяйству на акции 27 июля

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Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля

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«Мосгортранс» подал иски из‑за несанкционированного перекрытия проезжей части 27 июля

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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