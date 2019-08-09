Происшествия
Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июляРИА Новости 09:26
ГУП "Мосгортранс" подал иски к участникам несанкционированной акции 27 июля из-за перекрытия проезжей части, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы предприятия.
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с чего всё началось
Поданы первые иски в рамках 100 млн руб. ущерба от протестных акций. Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс» компания требует возмещения имущественного вреда, нанесенного предприятию.Агентство Москва08:11
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