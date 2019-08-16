Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в МосквеРБК вчера в 15:54
ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснил подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам несогласованных акций в Москве, которые были связаны с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Происшествия
Командир экипажа A321 Юсупов рассказал о посадке на поле
Обновлено 15 августа в 12:16
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%
Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения Парижа и Москвы
Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане
К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Политика
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о закрытии химзаводов в Крыму
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос о закрытии химических заводов, которые расположены на севере полуострова.
Обновлено в 01:56
Футбол
«Челси» требует 25 миллионов евро за Дзаппакосту
По информации источника, руководство лондонского клуба хочет выручить за 27-летнего футболиста 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Боевики ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие в ЛНР
Обновлено в 01:50
Технологии
Россиян научили защищаться от кибермошенников
В последнее время участились случаи, когда приложение «Яндекс.Такси» списывает деньги с карт пользователей за поездки, которые они не совершали.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Политика
Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай
Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
Обновлено 15 августа в 02:40
Авто
Porsche готовит трековую версию porsche Panamera
Ранее опубликованные шпионские снимки демонстрируют намерение немецкой компании выпустить небольшое обновление для линейки Panamera, но этот новый набор изображений намекает, по крайней мере, на более важные изменения для модели.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью
Обновлено вчера в 18:11
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Летучая отметила годовщину свадьбы на Мальдивах
Елена Летучая впервые вышла замуж 20 августа 2016 года. Свадьба у телеведущей была роскошной.
Обновлено вчера в 23:01
Авто
Citroen C4 Sedan: неприятный сюрприз на 49 тыс.руб
Обновлено в 00:35
Общество
ВШЭ начала проверку учителя из-за обвинений в растлении учениц
Обновлено вчера в 17:31
Технологии
Сбербанк внедрит в магазинах оплату по биометрии
Как сообщают «Ведомости», для держателей банковских карт появится возможность оплаты покупок при помощи изображения лица или отпечатка пальца.
Обновлено вчера в 03:44
Происшествия
Рейс «Москва-Уфа» вернулся в аэропорт из-за птицы
Экипаж лайнера решил не рисковать и вернулся обратно в аэропорт Внуково.
Обновлено вчера в 08:14
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Жительница Канады Трейси Френч рассказала зарубежным СМИ, как в течение нескольких лет принимала признак развития рака кожи за обычный прыщик.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Баскетбол
Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру
Обновлено вчера в 04:44