Происшествия
Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионажеРИА Новости 04:52
Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
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Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
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Общество
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Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
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Вассерман объяснил, почему жители РФ хорошо относятся к Сталину
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мартовское исследование, проведённое социологами «Левада-центра», выявило, что историческую роль Иосифа Сталина склонны положительно оценивать подавляющее большинство жителей Российской Федерации, что является рекордом за все годы исследований на эту тему.
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Хоккей
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Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
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Авто
На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки
В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции покупку Анкарой российских С-400
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с министром финансов Турции Бератом Албайраком, стороны обсудили закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», сообщает турецкий телеканал NTV.
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Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28
Происшествия
СМИ: Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому им пешеходу за отказ от претензий
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев заплатил гражданину США, которого избил на одной из улиц Москвы, за отказ от претензий.
Обновлено в 11:50
Космос
Юные читатели совершили виртуальное космическое путешествие
Наши юные читатели познакомились с историей освоения космоса, посмотрев презентацию, и прослушали отрывки из «Рассказов о Гагарине» Ю.Нагибина.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В суде показали видео драки Мамаева и Соловчука
Обновлено в 12:35
Спорт
Автор костюмов Алины Загитовой раскрыл секрет нарядов фигуристки
Автор костюмов олимпийской чемпионки Алины Загитовой раскрыла секрет нарядов фигуристки.
Обновлено в 12:48
Политика
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:27
Политика
Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение
Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Политика
Лужков отругал французов за пожар в Нотр-Дам
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Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
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Политика
Савченко намерена баллотироваться в Верховную раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, будет баллотироваться в парламент со своей политической силой осенью 2019 года, заявила замглавы ее партии Татьяна Проторченко.
Обновлено в 09:11
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Политика
Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы
«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
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Политика
Страшная новая реальность: Климкин шокирован отношением россиян к Сталину
Глава МИД Украины Павел Климкин потрясен результатами опроса в России об отношении к Иосифу Сталину.
Обновлено в 11:30
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Бетис» выкупил Ло Чельсо у «ПСЖ»
Обновлено в 08:52
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40