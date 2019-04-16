Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионажеREGNUM 05:38
Московский городской суд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России, сообщают 16 апреля РИА Новости.
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Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%
Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:05
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Артистка ответила оппозиционеру на критику Российская балерина Анастасия Волочкова жестко ответила оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 05:28
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Футбол
Мать Кокориных поделилась мнением о ходе судебного заседания
По мнению мамы подсудимых, компания не совершала тех действий, про которые говорила прокурор на заседании.
Обновлено в 14:17
Политика
Польского дипломата выдворили из России
МИД России выдворил из страны одного из польских вице-консулов.
Обновлено в 12:53
Футбол
FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в незаконных ставках на футбольные матчи, говорится на официальном сайте организации.
Обновлено в 11:35
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Теннис
Новак Джокович одержал 850-ю победу в карьере
Победа над немцем Филиппом Кольшрайбером во втором раунде турнира в Монте-Карло стала для серба Новака Джоковича 850-й за карьеру.
Обновлено в 12:43
Здоровье
Россиян предупредили об опасности работ в огороде
С наступлением дачного сезона врачи предостерегли россиян о чрезмерном увлечении огородом.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Технологии
СМИ уличили Facebook в использовании персональных данных
Британские СМИ обвинили руководство компании в использовании персональных данных пользователей для проведения партнёрских рекламных кампаний.
Обновлено в 13:22
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Общество
В Правительстве согласились ограничить продажу алкоголя в жилых домах
В Правительстве поддержали инициативу депутатов Госдумы по ограничению продажи алкоголя в кафе, барах и ресторанах, расположенных вблизи многоквартирных домов.
Обновлено в 12:59
Футбол
Мостовой рассказал, за счёт чего «Аякс» может победить «Ювентус» в четвертьфинале ЛЧ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и амстердамским «Аяксом».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП
Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено в 09:46
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой, как и мама, стала блондинкой
Лёля, как называет дочь Гузеева, работает вместе в мамой.
Обновлено в 05:28