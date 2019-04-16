Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионажеREGNUM 05:38

Московский городской суд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России, сообщают 16 апреля РИА Новости.

Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионаже

Финансы Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6% Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Политика Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль» Артистка ответила оппозиционеру на критику Российская балерина Анастасия Волочкова жестко ответила оппозиционеру Алексею Навальному.

Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Шоу-бизнес Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.

Футбол Мать Кокориных поделилась мнением о ходе судебного заседания По мнению мамы подсудимых, компания не совершала тех действий, про которые говорила прокурор на заседании.

Политика Польского дипломата выдворили из России МИД России выдворил из страны одного из польских вице-консулов.

Футбол FA предъявила обвинения Скоулзу за незаконные ставки на матчи Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза в незаконных ставках на футбольные матчи, говорится на официальном сайте организации.

Политика Порошенко и Зеленский договорились о дебатах 16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».

Транспорт В России введут платные перекрестки В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).

Общество Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Общество НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.

Теннис Новак Джокович одержал 850-ю победу в карьере Победа над немцем Филиппом Кольшрайбером во втором раунде турнира в Монте-Карло стала для серба Новака Джоковича 850-й за карьеру.

Здоровье Россиян предупредили об опасности работ в огороде С наступлением дачного сезона врачи предостерегли россиян о чрезмерном увлечении огородом.

Технологии СМИ уличили Facebook в использовании персональных данных Британские СМИ обвинили руководство компании в использовании персональных данных пользователей для проведения партнёрских рекламных кампаний.

Общество В Правительстве согласились ограничить продажу алкоголя в жилых домах В Правительстве поддержали инициативу депутатов Госдумы по ограничению продажи алкоголя в кафе, барах и ресторанах, расположенных вблизи многоквартирных домов.

Футбол Мостовой рассказал, за счёт чего «Аякс» может победить «Ювентус» в четвертьфинале ЛЧ Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и амстердамским «Аяксом».

Происшествия Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Армия и оружие Россия прекратила сотрудничество с НАТО Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.