Общество

Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток
Коммерсантъ
10:35

Мосгорсуд подтвердил вину в административном правонарушении 77-летнего председателя правозащитной организации «За права человека» Льва Пономарева, но снизил срок наказания до 16 суток ареста. «Довод жалобы о чрезмерном назначении наказания заслуживает внимания»,— сообщила судья.
Коммерсантъ10:35

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Мосгорсуд снизил срок содержания под стражей 77-летнего правозащитника до 16 суток

Коммерсантъ14:29

Правозащитнику Льву Пономареву сократили срок ареста

Комсомольская правда12:04

Мосгорсуд сократил правозащитнику Пономареву срок ареста

Аргументы и Факты11:54

Мосгорсуд снизил срок ареста правозащитнику Льву Пономареву до 16 суток

ТАСС10:30

Мосгорсуд сократил арест правозащитника Пономарева

РИА Новости10:31

Решение Мосгорсуда о снижении срока ареста Льву Пономареву нужно обжаловать - СПЧ

РАПСИ11:22

Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника Льва Пономарёва с 25 суток до 16

Эхо Москвы14:00
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Общество

Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".
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Путешествия

«ИрАэро» сообщила о приостановке полетов по нескольким направлениям

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также перевозки в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река».
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"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 15:38
Общество

El Pais: Шакиру подозревают в Испании в неуплате налогов на €14,5 млн

Налоговая служба Испании подозревает певицу колумбийского происхождения Шакиру в неуплате налогов на сумму €14,5 млн.
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В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton

Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
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Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже

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«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана

«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
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В аэропорту Пулково открылся капсульный отель

Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
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Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей

В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.
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Бывшая жена Джигарханяна требует с артиста 3 млн рублей за оскорбления

Бывшая супруга Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск в суд с требованием возместить ей 3 млн рублей морального ущерба за то, что артист называл ее воровкой на телевидении.
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Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании

Власти Башкирии и "Башкирская содовая компания" (БСК) урегулировали вопрос о сырьевой базе для предприятия.
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Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»

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Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, ставший фигурантом уголовного дела после драки в центре Москвы и находящийся в Бутырском СИЗО, рассказал о планах на будущее.
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Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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