Общество

Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток
Коммерсантъ
10:35

Мосгорсуд подтвердил вину в административном правонарушении 77-летнего председателя правозащитной организации «За права человека» Льва Пономарева, но снизил срок наказания до 16 суток ареста. «Довод жалобы о чрезмерном назначении наказания заслуживает внимание»,— сообщила судья.
Коммерсантъ10:35

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Мосгорсуд отказался освободить Льва Пономарева

Интерфакс10:53

Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток

Коммерсантъ10:35

Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитнику Льву Пономареву до 16 суток

Медиазона10:27

Мосгорсуд сократил срок ареста 77-летнему правозащитнику Пономареву

РБК10:29

Мосгорсуд снизил срок ареста правозащитнику Льву Пономареву до 16 суток

ТАСС10:30

Мосгорсуд сократил арест правозащитника Пономарева

РИА Новости10:31

Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника Льва Пономарева до 16 суток

Эхо Москвы11:00
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Общество

Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 10:41
Общество

Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

Обновлено в 11:05
Общество

В аэропорту Пулково открылся капсульный отель

Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
Обновлено в 11:06
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Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»

Обновлено в 09:47
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«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана

«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
Обновлено в 10:42
Общество

В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»

Концерт панк-группы "Френдзона", запланированный на 7 декабря, отменен в Нижнем Новгороде, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы.
Обновлено в 11:04
Общество

В России хотят ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI

Не разрешены для работы в российских сетях сотовой связи телефоны, не прошедшие регистрацию, утраченные или похищенные, имеющие неуникальный IMEI, а также те устройства, которым производитель не присвоил IMEI.
Обновлено в 10:16
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Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании

Власти Башкирии и "Башкирская содовая компания" (БСК) урегулировали вопрос о сырьевой базе для предприятия.
Обновлено в 11:05
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В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку

Обновлено в 11:04
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Бывшая жена Джигарханяна подала иск на 3 млн рублей

Обновлено в 11:03
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В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton

Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 10:47
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Памятник писателю Чингизу Айтматову установили в Москве

Памятник расположен в сквере имени Ч.Айтматова на пересечении улицы Павловской и Подольского шоссе, его установка приурочена к 90-летию со дня рождения писателя.
Обновлено в 10:02
Общество

На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

Эйфелева башня будет закрыта для посетителей целый день в субботу, 8 декабря, в связи с акцией "желтых жилетов", которая пройдет в Париже в этот день.
Обновлено в 10:31
Общество

В Москве началась реставрация Северного речного вокзала

Власти Москвы приступили к реставрации Северного речного вокзала.
Обновлено в 11:07
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Суд рассмотрит ужесточение приговора экс-замминистру культуры Пирумову

Мосгорсуд заново рассмотрит требование прокуратуры об ужесточении приговора бывшему замминистра Григорию Пирумову по "делу реставраторов".
Обновлено в 09:32
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Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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