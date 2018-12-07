Общество
Мосгорсуд подтвердил вину в административном правонарушении 77-летнего председателя правозащитной организации «За права человека» Льва Пономарева, но снизил срок наказания до 16 суток ареста. «Довод жалобы о чрезмерном назначении наказания заслуживает внимания»,— сообщила судья.
Коммерсантъ10:35
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Общество
Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко пояснил, что эти "новые" фотографии были сделаны в тот же период, что и предыдущие (где Цеповяз ест крабов) - в 2015-2017 годах, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 12:03
Общество
Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть
"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.
Обновлено в 14:09
Общество
«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
Обновлено в 13:45
Общество
Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже
Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено в 13:18
Общество
Шакиру заподозрили в неуплате налогов на €14,5 млн в Испании
Популярная колумбийская певица Шакира могла уклониться от уплаты налогов на €14,5 млн в Испании в период с 2012 по 2014 год.
Обновлено в 13:58
Общество
Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Обновлено в 14:12
Общество
В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton
Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 13:59
Общество
Бывшая жена Джигарханяна требует с артиста 3 млн рублей за оскорбления
Бывшая супруга Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск в суд с требованием возместить ей 3 млн рублей морального ущерба за то, что артист называл ее воровкой на телевидении.
Обновлено в 13:49
Общество
В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»
Концерт панк-группы "Френдзона", запланированный на 7 декабря, отменен в Нижнем Новгороде, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы.
Обновлено в 12:08
Путешествия
Авиакомпания «ИрАэро» из-за долгов туроператора приостановила полеты
Авиакомпания "ИрАэро" из-за долгов туристического оператора "Жемчужная Река" с 20:00 мск пятницы приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку пассажиров в ряд российских мегаполисов, сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Сергей Крупнов.
Обновлено в 13:50
Общество
В аэропорту Пулково открылся капсульный отель
Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
Обновлено в 13:59
Общество
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы» с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 09:47
Общество
Шойгу заявил, что хочет исследовать затонувшее английское судно
Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил на церемонии вручения премий РГО, что «очень хочет» принять участие в экспедиции по обследованию английского торгового судна, затонувшего в Финском заливе около острова Гогланд в XIX веке.
Обновлено в 14:07
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку
В преддверии Нового года специалисты Роскачества дали полезные советы по выбору новогодних елок и уходу за ними.
Обновлено в 14:04
Общество
Тула стала новогодней столицей России
Тула стала новогодней столицей России. Старт проекту дал Губернатор Алексей Дюмин. Уже зажгли главную новогоднюю красавицы-елку.
Обновлено в 14:11