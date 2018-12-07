Общество

Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника Пономарева
Известия
10:43

Мосгорсуд сократил срок административного ареста главы общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева с 25 до 16 суток.
Известия10:43

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Правозащитнику Льву Пономареву сократили срок ареста

Комсомольская правда12:04

Мосгорсуд сократил правозащитнику Пономареву срок ареста

Аргументы и Факты11:54

Мосгорсуд сократил арест Льву Пономареву до 16 суток

Коммерсантъ10:35

Мосгорсуд снизил срок ареста правозащитнику Льву Пономареву до 16 суток

ТАСС10:30

Мосгорсуд сократил арест правозащитника Пономарева

РИА Новости10:31

Решение Мосгорсуда о снижении срока ареста Льву Пономареву нужно обжаловать - СПЧ

РАПСИ11:22

Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника Льва Пономарева с 25-ти до 16-ти суток

Эхо Москвы12:30
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Общество

Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии

Обновлено в 12:03
Общество

Минпросвещения сократило федеральный перечень учебников на 37%

На заседании научно-методического совета Министерства просвещения России решено было сократить федеральный перечень учебников на 37%.
Обновлено в 12:22
Общество

«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана

Обновлено в 12:41
Общество

В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»

Концерт панк-группы "Френдзона", запланированный на 7 декабря, отменен в Нижнем Новгороде, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы.
Обновлено в 12:08
Общество

Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже

Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено в 12:20
Общество

В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton

Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 12:41
Общество

В аэропорту Пулково открылся капсульный отель

Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
Обновлено в 11:49
Общество

Бывшая жена Джигарханяна требует с артиста 3 млн рублей за оскорбления

Бывшая супруга Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск в суд с требованием возместить ей 3 млн рублей морального ущерба за то, что артист называл ее воровкой на телевидении.
Обновлено в 12:06
Общество

Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»

Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы» с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 09:47
Общество

Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

Проблему пьяных свиристелей обнаружил Биологический музей имени Тимирязева.
Обновлено в 12:11
Общество

Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети.
Обновлено в 12:25
Общество

Жители 15 регионов России напишут правовой диктант

Площадки для очного написания правового диктанта открылись 7 декабря в 15 регионах России.
Обновлено в 12:25
Общество

Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании

Власти Башкирии и "Башкирская содовая компания" (БСК) урегулировали вопрос о сырьевой базе для предприятия.
Обновлено в 12:20
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю ель

Обновлено в 12:42
Общество

Испанские власти хотят через суд взыскать налоги с Шакиры

В конце 2017 года налоговики заподозрили, что в течение четырех лет, c 2011 по 2014 годы, певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.
Обновлено в 12:24
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Лев Пономарёв
Российский политический и общественный деятель. Исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». Депутат Национальной ассамблеи Российской Федерации. Член федерального политсовета Объединённого демократического движения «Солидарность». Депутат Государственной думы РФ первого созыва.
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