Общество
Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника Пономарева
Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника ПономареваИзвестия10:43
Мосгорсуд сократил срок административного ареста главы общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева с 25 до 16 суток.
Известия10:43
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Общество
Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии
Обновлено в 12:03
Общество
Минпросвещения сократило федеральный перечень учебников на 37%
На заседании научно-методического совета Министерства просвещения России решено было сократить федеральный перечень учебников на 37%.
Обновлено в 12:22
Общество
«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
Обновлено в 12:41
Общество
В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»
Концерт панк-группы "Френдзона", запланированный на 7 декабря, отменен в Нижнем Новгороде, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" на странице группы.
Обновлено в 12:08
Общество
Представитель «желтых жилетов» призвал не протестовать в Париже
Представитель "желтых жилетов" Кристов Шаланкон призвал участников движения не протестовать в Париже, поскольку это "определенно" приведет к жертвам.
Обновлено в 12:20
Общество
В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton
Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити».
Обновлено в 12:41
Общество
В аэропорту Пулково открылся капсульный отель
Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково Отель находится в общей зоне терминала. В отеле размещаются 13 индивидуальных капсул.
Обновлено в 11:49
Общество
Бывшая жена Джигарханяна требует с артиста 3 млн рублей за оскорбления
Бывшая супруга Армена Джигарханяна — Виталина Цымбалюк-Романовская подала иск в суд с требованием возместить ей 3 млн рублей морального ущерба за то, что артист называл ее воровкой на телевидении.
Обновлено в 12:06
Общество
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы» с 1 января 2019 года, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 09:47
Общество
Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Проблему пьяных свиристелей обнаружил Биологический музей имени Тимирязева.
Обновлено в 12:11
Общество
Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны
В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети.
Обновлено в 12:25
Общество
Жители 15 регионов России напишут правовой диктант
Площадки для очного написания правового диктанта открылись 7 декабря в 15 регионах России.
Обновлено в 12:25
Общество
Власти Башкирии и БСК договорились о сырьевой базе для компании
Власти Башкирии и "Башкирская содовая компания" (БСК) урегулировали вопрос о сырьевой базе для предприятия.
Обновлено в 12:20
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю ель
Обновлено в 12:42
Общество
Испанские власти хотят через суд взыскать налоги с Шакиры
В конце 2017 года налоговики заподозрили, что в течение четырех лет, c 2011 по 2014 годы, певица уклонялась от уплаты налогов в Испании, хотя большую часть времени жила на территории этой страны.
Обновлено в 12:24