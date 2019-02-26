Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и МамаеваREGNUM 02:32

В Москве начинается заседание Московского городского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передаёт 26 февраля корреспондент ИА REGNUM. Суд рассмотрит апелляцию защиты об избрании меры пресечения четверым фигурантам дела.

Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева

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