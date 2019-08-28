Общество
КоммерсантъМосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа
«Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы»,— объявил судья (цитата по ТАСС). Тем самым Мосгорсуд отменил решение Тверского суда Москвы, который ранее частично удовлетворил иск партии к мэрии, признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.
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В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей
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Что касается состава «Спартака» на игру с «Брагой», то Кононов не стал уточнять, кто готовится, но и так известно, что опять не смогут выйти Ларссон и Тиль.
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Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
RT на русском 07:47
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Apple внезапно выпустила бета-версию iOS 13.1
Apple выпустила первую бета-версию iOS 13.1 для разработчиков.
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Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
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В Новосибирске обрушилась стена строящегося здания, есть погибшие
Как минимум два человека погибли под завалами после обрушения стены строящегося здания в Новосибирске. трагедия произошла на территории стройплощадки, где возводился оздоровительный центр.
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Извержение вулкана Стромболи в Италии попало на видео
Вулкан Стромболи, расположенный на острове в Тирренском море к северу от итальянской Сицилии, 28 августа начал извергаться.
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Скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Нэнси Холлоуэй умерла в своем доме в возрасте 86 лет. Скончалась известная певица Нэнси Холлоуэй, исполняющая песни в стиле джаз.
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В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
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«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
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Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
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Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
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США обвинили КНР в подрыве стабильности Индо-Тихоокеанского региона
Российская газета 19:36
Армия и оружие
США назвали условие возвращения Турции в программу F-35
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Парламентская газета 17:40
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Коммунисты надеются на дивиденды от Навального
Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Космос
SpaceX сообщила об успешном испытании аппарата Starhopper
Американская компания SpaceX провела успешные испытания аппарата Starhopper — прототипа космического корабля Starship.
Life.ru вчера в 19:58
Общество
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
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Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
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Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Власти Польши заявили, что Варшаве угрожает экологический кризис из-за того, что поломка в системе коллекторов, выводящих сточные воды в Варшаве на очистку, привела к тому, что в реку Вислу напрямую попадают около 260 тыс. стоков бытовой канализации в сутки.
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Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
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Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
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Газета.Ru 12:53
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Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34