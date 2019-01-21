Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола УиланаBFM.ru 05:14
Мосгорсуд признал законным решение об аресте гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. «Решение Лефортовского суда столицы от 29 декабря 2018 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья апелляционной инстанции Дмитрий Пронякин.
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