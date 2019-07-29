Экономика

Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законнымРИА Новости 11:12

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.
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с чего всё началось

Основателя Антипинского НПЗ не выпустили из СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда Москвы по поводу заключения под стражу Дмитрия Мазурова - основателя Антипинского нефтеперерабатывающего завода почти на два месяца. Он останется под стражей вплоть до 12 сентября текущего года.
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«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
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ФГУП «Охрана» Росгвардии заказало компании «М 13» мониторинг публикаций о ведомстве в СМИ и социальных сетях.
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Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
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Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
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В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

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