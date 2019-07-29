Экономика

Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законнымРИА Новости вчера в 11:12

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.
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с чего всё началось

Основателя Антипинского НПЗ не выпустили из СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда Москвы по поводу заключения под стражу Дмитрия Мазурова - основателя Антипинского нефтеперерабатывающего завода почти на два месяца. Он останется под стражей вплоть до 12 сентября текущего года.
Ньюс-ННвчера в 14:14

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Суд решил судьбу экс-владельца Антипинского НПЗ

URA.Ruвчера в 11:36

«Новый поток» продолжит добиваться освобождения Мазурова

РИА Новостивчера в 12:04

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Ведомостивчера в 11:27

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО владельца «Нового потока» Мазурова

РБКвчера в 13:04

Суд оставил под арестом владельца ГК «Новый поток» по делу о хищении у Сбербанка

ТАССвчера в 11:02

Мосгорсуд признал законным арест основателя ГК «Новый поток» Д.Мазурова

Агентство Москвавчера в 11:01

Суд оставил главу «Нового потока» Мазурова под арестом

News.ruвчера в 11:01
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:22, Вашингтон
Происшествия

В Омске ребёнок провалился в яму с кипятком

Обновлено в 02:29
Общество

Названы основные признаки профессионального выгорания

Выгорание (более подходящий термин, по мнению специалистов, «состояние полного истощения») проявляется прежде всего в таких симптомах, как эмоциональная истощённость, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности, считают эксперты.
Обновлено в 00:04
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве

По данным полиции, на незаконной акции задержали 1074 человека за различные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Политика

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество

Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно

Обновлено вчера в 10:05
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

На Украине перезахоронили останки солдат дивизии СС «Галичина»

Обновлено в 01:35
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»

Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Политика

В Крыму ответили Киеву на заявление о санкциях за Крымский мост

Ранее представитель украинского президента в Крыму Антон Кориневич в интервью порталу «Сегодня» заявил, что Украина должна проработать возможность введения санкций против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика

«Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI запретят анонимно пополнять в России

"Яндекс.Деньги" и кошелек QIWI запретят анонимно пополнять в России На территории России запретят анонимно пополнять электронные кошельки.
Обновлено вчера в 02:06
Здоровье

В Ленобласти поликлиники меняют режим работы

В Ленинградской области меняют режим работы поликлиник, чтобы профосмотр можно было пройти вечером и по субботам.
Обновлено вчера в 22:49
Авто

Илон Маск представит пикап Tesla через 2-3 месяца

Официальная презентация электрического пикапа Tesla состоится через 2-3 месяца.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол

Ещенко вернулся к тренировкам после травмы

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко приступил к тренировкам с мячом в составе команды.
Обновлено в 01:36
Политика

Япония по ошибке вывезла из России останки не своих военнопленных

Обновлено в 02:00
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Наука

Найден ключ к исправлению поведения при аутизме

Недавние исследования мозга здоровых людей и пациентов с аутизмом выявили физиологические закономерности, которые могут определить скрытые признаки болезни для улучшения методов диагностики.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

В Красноярский край направили аэромобильную группировку МЧС

"Для оказания помощи в тушении лесных пожаров, действующих на территории Красноярского края, главным управлением МЧС России по Красноярскому краю в Ангарскую группу районов края направлена аэромобильная группировка в составе 46 человек и 5 единиц техники", – говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 06:10
Авто

Прототип Audi S5 попался фотошпионам

Автомобиль удалось запечатлеть во время тестовых заездов.
Обновлено в 02:45
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено 28 июля в 20:51
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России 75% жителей страны не хватает денег до получки — им требуется от нескольких тысяч до 10 тыс. рублей дополнительно, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете и не залезать в долги.
Обновлено в 01:39
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Политика

В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

19 пьяных танкистов ВСУ задержаны в ДНР

Обновлено в 02:54
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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