Экономика

Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законнымРИА Новости вчера в 11:12

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.
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с чего всё началось

Основателя Антипинского НПЗ не выпустили из СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда Москвы по поводу заключения под стражу Дмитрия Мазурова - основателя Антипинского нефтеперерабатывающего завода почти на два месяца. Он останется под стражей вплоть до 12 сентября текущего года.
Ньюс-ННвчера в 14:14

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Мосгорсуд признал законным продление ареста братьям Магомедовым

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Суд решил судьбу экс-владельца Антипинского НПЗ

URA.Ruвчера в 11:36

Суд оставил под арестом владельца ГК «Новый поток» по делу о хищении у Сбербанка

ТАССвчера в 11:02

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«Новый поток» продолжит добиваться освобождения Мазурова

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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО владельца «Нового потока» Мазурова

РБКвчера в 13:04

Суд оставил главу «Нового потока» Мазурова под арестом

News.ruвчера в 11:01
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Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
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Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
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Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал усилить надзор за грядущими в сентябре выборами: несанкционированные акции в Москве повториться не должны.
Обновлено в 05:52
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Скончался художник Валерий Кокурин

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Общество

Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна превысил 10 метров

По прогнозу, 30-31 июля продолжится повышение уровня воды на реке Ия в районе города Тулун до отметок 10 м 50 см - 11 м 50 см, возможно затопление населенных пунктов в пойме реки.
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Происшествия

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье

Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.
Обновлено в 04:49
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Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»

Обновлено в 05:33
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Футбол

Самедов объявил о завершении карьеры футболиста

Обновлено в 05:26
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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Политика

Трампа призывают ввести новые санкции против России

«Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение», - сообщается в письме, опубликованном на сайте комитета.
Обновлено вчера в 22:31
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Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным

В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Футбол

В Англии введут временные удаления футболистов

Как сообщает New York Times, игроки будут отправляться на "скамейку штрафников" за споры с судьей на 10 минут.
Обновлено в 03:06
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У Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины

Обновлено в 06:33
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Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
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Спутник «Меридиан» выведен на расчетную орбиту

Космический аппарат "Меридиан" отделился от разгонного блока "Фрегат" и выведен на расчетную орбиту.
Обновлено в 04:45
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Задержан начальник Приморского уголовного розыска

Обновлено вчера в 23:31
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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
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Порошенко с семьей покинул Украину

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Кристина Бабушкина с мужем принимают поздравления

Кристина Бабушкина показала фото с мужем по случаю бумажной свадьбы.
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Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
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Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за расизм

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Американская певица Кэти Перри признана виновной в плагиате

Известная американская певица Кэти Перри, по сообщению журнала Billboard, признана виновной в нарушении авторских прав.
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54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
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Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
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Полицейские пришли к Виктору Шендеровичу

Писатель Виктор Шендерович, участвовавший в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, сообщил о визите правоохранителей.
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Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС

Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
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Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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