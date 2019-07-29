Экономика

Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законнымРИА Новости вчера в 11:12

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.
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с чего всё началось

Основателя Антипинского НПЗ не выпустили из СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на постановление Тверского районного суда Москвы по поводу заключения под стражу Дмитрия Мазурова - основателя Антипинского нефтеперерабатывающего завода почти на два месяца. Он останется под стражей вплоть до 12 сентября текущего года.
Ньюс-ННвчера в 14:14

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Суд решил судьбу экс-владельца Антипинского НПЗ

URA.Ruвчера в 11:36

Мосгорсуд признал законным арест основателя ГК «Новый поток» Д.Мазурова

Агентство Москвавчера в 11:01

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Ведомостивчера в 11:27

«Новый поток» продолжит добиваться освобождения Мазурова

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Суд оставил под арестом владельца ГК «Новый поток» по делу о хищении у Сбербанка

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Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО владельца «Нового потока» Мазурова

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Суд оставил главу «Нового потока» Мазурова под арестом

News.ruвчера в 11:01
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Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество

Паводок в Иркутской области угрожает экосистеме Байкала

Обновлено в 01:56
Авто

Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа

Компания Nissan вывела на тесты обновленный внедорожник Nissan Patrol 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает миллион гектаров

Нормативы, которые позволяют не тушить лесные пожары в определенных зона, установлены неправильно, - сказал «Эху» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» России Михаил Крейдлин.
Обновлено в 03:03
Политика

Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный

В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Политика

В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Происшествия

На полигоне под Екатеринбургом погиб солдат-срочник

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Рынска показала свое лицо после операции

Вдова политолога и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко 44-летняя Божена Рынска подтянула овал лица.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Обновлено вчера в 12:29
Общество

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

Обновлено в 03:50
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Google показала управление жестами в Pixel 4

Обновлено вчера в 17:16
Политика

Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Спорт

«Летний ЧМ не имеет значения при формировании состава на сезон» Норицын — о шансах Глазыриной вернуться в сборную России

Главный тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын ответил на вопрос, повысит ли удачное выступление на летнем чемпионате мира шансы Екатерины Глазыриной попасть в основной состав команды на сезон-2019/20.
Обновлено в 04:40
Общество

Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Политика

В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра.
Обновлено 28 июля в 19:33
Политика

В России с начала 2019 года предотвратили 17 терактов — Генпрокуратура

С начала 2019 года в России было предотвращено 17 террористических актов, заявил 30 июля первый заместитель генпрокурора Александр Буксман в ходе заседания коллегии.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Десять моряков иранского судна госпитализированы в Астрахани

В порту члены экипажа почувствовали легкое недомогание Члены экипажа морского судна "Тина" госпитализированы в Астрахани.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»

Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Экономика

Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов

Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании.
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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