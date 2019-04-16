Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионажГазета.Ru 06:02
По данным следствия, норвежец собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Московский городской суд признал гражданина Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России. Как сообщает ФАН, норвежец был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
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