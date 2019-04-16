Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионажКоммерсантъ 05:11

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Такое наказание для 62-летнего бывшего пограничника запросил прокурор.

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Политика Госдума приняла закон об устойчивом Рунете Государственная дума во вторник, 16 апреля, в третьем, окончательном чтении приняла закон об устойчивом Рунете.

Транспорт В московском метро ограничили движение на красной ветке "На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.

Происшествия Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама Владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино окажет помощь в реконструкции собора Парижской Богоматери, где накануне случился сильный пожар.

Спорт Сахалинский пенсионер выиграл в лото 155 млн рублей По информации "Столото", вторым счастливчиком, которому досталось более 155 млн рублей, стал риелтор из Казани.

Политика Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Происшествия Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Культура Скончалась актриса Джорджия Энджел Американская актриса Джорджия Энджел скончалась в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает газета New York Times.

Общество Россельхознадзор попросил ФНС проверить 36 белорусских компаний Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) подготовила обращение в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой проверить 36 белорусских компаний-посредников, осуществляющих незаконные поставки продукции республики в Россию.

Политика В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

Общество На Ямале из-за метели закрыли зимники и отменили авиарейсы В Ямало-Ненецком автономном округе из-за недостаточной видимости, метели и порывистого ветра со снегом закрыты автозимники и переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги.

Экономика Кабмин установил порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье Максимальный размер ущерба с использованием механизма добровольного страхования будет определяться исходя из общей площади жилья и средней стоимости 1 кв. м квартиры в регионе, объясняется в заметке.

Происшествия В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.

Происшествия Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Политика Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.

Общество Названы самые востребованные в России профессии Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».

Авто Mercedes-Benz представил новый кроссовер Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.