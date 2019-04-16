Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионажКоммерсантъ 05:11

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Такое наказание для 62-летнего бывшего пограничника запросил прокурор.
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Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии

РБК05:29

Норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии строгого режима

Росбалт05:07

Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионаже

РИА Новости04:52

Норвежец Берг приговорён к 14 годам колонии по делу о шпионаже

RT на русском04:53

Норвежец Берг не будет обжаловать приговор за шпионаж

Интерфакс05:16

В ФСБ заявили, что вина Фруде Берга в шпионских акциях в ущерб России полностью доказана

ТАСС06:38

Мосгорсуд приговорил к 14-ти годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга

Эхо Москвы06:31
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