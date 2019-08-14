Политика
Митрохина зарегистрировали кандидатом в МосгордумуВзгляд.ру 10:56
Окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в Мосгордуму члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее обжаловал решение окружного избиркома.
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.Интерфаксвчера в 11:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Армия и оружие
Американские A-10 оснастили новым крылом
Обновлено в 20:32
Общество
Отчислен за финансовую неуспеваемость
Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, следует из расчетов экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено в 18:29
Политика
Особое мнение: Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха Москвы" был со своим "особым мнением".
Обновлено в 16:16
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Екатерина и Александр Стриженовы прилетели к старшей дочери в Мексику
Екатерина и Александр Стриженовы вместе с младшей дочерью отправились вслед за любимыми людьми.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В Алтайском крае на вооружении появился свой «Фагот»
Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева опубликовала архивные фото с матерью, почтив ее память
Ляйсан до сих пор тяжело даются мысли о смерти самого близкого человека. Сегодня Зульфие Утяшевой могло бы исполнится 55 лет.
Обновлено в 03:42
Наука
Ученые определили молекулярные механизмы старения
В новой работе ученые проанализировали множество наборов генетических данных от разных людей, чтобы увидеть, были ли любые ассоциации между функционированием каких-либо генов и ускорением течения биологического времени.
Обновлено в 15:00
Общество
В Кузбассе туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео
В Кузбассе Киселевский суд оштрафовал блогера из США Алину Симоне за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 12:02
Здоровье
Больных Барабинска и Куйбышева кормили просроченным мясом
Россельхознадзор при помощи системы «Меркурий» выявил, что в районные больницы Барабинска и Куйбышева поставлялось просроченное на несколько недель мясо.
Обновлено в 06:50
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Политика
Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»
Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
Обновлено в 03:27
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна
Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.
Обновлено в 20:43
Футбол
Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Экономика
Российский минтай может потеснить Китай на рынке Европы
Глава АДМ Алексей Буглак считает, что при поддержке государства российский минтай будет готов потеснить Китай на рынке Европы.
Обновлено в 21:50
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Культура
Звезда Disney сняла фильм для взрослых
Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
КНДР уже несколько месяцев проводит интенсивные испытания своих ракет нового поколения трех типов.
Обновлено в 06:13
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Неизвестная супербактерия убивает людей по всему миру
Еще не идентифицированная супербактерия может быть причиной смерти людей в разных уголках планеты.
Обновлено в 08:06