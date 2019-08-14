Политика

Митрохина зарегистрировали кандидатом в МосгордумуВзгляд.ру 10:56

Окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в Мосгордуму члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который ранее обжаловал решение окружного избиркома.
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с чего всё началось

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Интерфаксвчера в 11:48

Подробнее о событии

Избирательная комиссия по 43 округу все же зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

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Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

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Окружная комиссия зарегистрировала Сергея Митрохина

Коммерсантъ16:34

Памфилова оценила решение Митрохина подать в суд из-за недопуска на выборы

РИА Новости05:41
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
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Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
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В Алтайском крае на вооружении появился свой «Фагот»

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Общество

В Кузбассе туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео

В Кузбассе Киселевский суд оштрафовал блогера из США Алину Симоне за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
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В России зафиксировали снижение продаж мяса

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Обновлено в 04:00
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Половина граждан РФ собирается голосовать за «Единую Россию»

Большинство мест в Государственной думе нового созыва заняли бы представители "Единой России", КПРФ и ЛДПР, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.
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Число людей с синдромом Дауна увеличилось в РФ примерно на 30 процентов за последние пять лет, сообщается в статистическом сборнике министерства здравоохранения России за 2018 год.
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Глава АДМ Алексей Буглак считает, что при поддержке государства российский минтай будет готов потеснить Китай на рынке Европы.
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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
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Звезда Disney сняла фильм для взрослых

Актриса, ставшая известной благодаря сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, попробовала свои силы на новом поприще.
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