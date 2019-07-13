Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаковРИА Новости 06:57

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе центра.
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ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

РИА Новости06:57

Мосгорсуд отменил штраф Центру организации дорожного движения за установку знаков уменьшенного размера

Эхо Москвы07:32

Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера

ТАСС04:42

Суд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Коммерсантъ03:38

«Коммерсантъ»: ЦОДД выиграл суд у ГИБДД по поводу дорожных знаков

RT на русском02:30

«Коммерсантъ» узнал об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

РБК01:23

Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера

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