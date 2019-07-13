Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаковРИА Новости 06:57
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе центра.
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с чего всё началось
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.Коммерсантъвчера в 18:18
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