Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знакиВедомости 04:47

Мосгорсуд отменил решение нижестоящих инстанций, которые ранее оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 000 руб. за самовольную установку уменьшенных в размерах дорожных знаков, сообщает «Коммерсантъ».
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ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера

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Мосгорсуд отменил штраф против Центра организации дорожного движения на 500 тысяч рублей

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Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера

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