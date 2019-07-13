Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знакиГазета.Ru 04:14

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией. Ранее Росстандарт указал на право городов применять знаки размером 50 на 50 сантиметров на "нескоростных" улицах.
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ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Коммерсантъвчера в 18:18

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Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков уменьшенного размера

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