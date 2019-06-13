Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и МамаевуРИА Новости 10:01
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. При этом суд вынес новый приговор.
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Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.РБК09:58
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