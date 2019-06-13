Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и МамаевуРИА Новости 10:01

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. При этом суд вынес новый приговор.
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с чего всё началось

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы. Такое решение приняла тройка судей, передает корреспондент РБК.
РБК09:58

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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

РБК09:58

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

ТАСС10:33

Кокорин должен выйти на свободу в декабре, Мамаев - в ноябре

Спорт-Экспресс11:11

Мосгорсуд переквалифицировал статью Мамаеву и Кокорину

РИАМО10:16

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Мамаеву и Кокорину

РИА Новости10:10

Колония ждет: Мосгорсуд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева

Газета.Ru10:29

Апелляция по делу Кокорину и Мамаеву, 13 июня 2019, яркие цитаты

Чемпионат10:15
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Футбол

Юристы: Кокорин и Мамаев не смогут выйти из колонии по УДО

Обновлено в 06:28
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.
Обновлено в 07:12
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Здоровье

В Петербурге построят новый корпус больницы святой Марии Магдалины

Обновлено в 10:11
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Политика

Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Политика

Россия готова продолжать транзит газа через Украину, заявил Новак

Новак заявил, что Россия готова обеспечить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки потребителям.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Организатор полёта Леха Качиньского в Смоленск получил тюремный срок

Обновлено в 09:14
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Общество

Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии предложило федеральному Минкультуры уточнить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Авто

Названы подержанные автомашины, которые сильно теряют в цене

После анализа рынка подержанных автомобилей эксперты составили список тех, которые сегодня продают по остаточной стоимости в США.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Общество

В Оренбуржье 30 выпускников стали стобалльниками ЕГЭ по химии

Химию не сдали лишь 4,8% выпускников, историю – 1%. Напомним, ЕГЭ по этим предметам сдавали 984 и 1276 учащихся соответственно.
Обновлено в 10:00
Политика

Госкино Украины запретило сериал «Сваты»

Против показа сериала «Сваты» на украинском телевидении проголосовало большинство членов экспертного совета Госкино Украины.
Обновлено в 03:18
Происшествия

На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы

На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Политика

Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на выборах в Раду

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили возглавил список партии «Рух новых сил» на парламентских выборах.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

ВВС США провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков

Обновлено в 11:42
Политика

Росреестр высказался о написании «Киева» на украинский манер

В Росреестре дали комментарий после того, как США приняли решение писать название Киева на украинский манер. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина разводится с отцом своего ребенка

Актриса сериала «Кухня» Ольга Кузьмина до недавнего времени была счастлива в отношениях с мужем Алексеем, отцом своего ребенка.
Обновлено в 09:00
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок

Обновлено в 08:45
Общество

На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

Обновлено вчера в 21:02
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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