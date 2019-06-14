Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского районаРИА Новости вчера в 16:07
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артем Сарбашев.ТАССвчера в 15:55
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Суд отменил арест экс-главы Раменского городского округа А.Кулакова, обвиняемого в убийстве
Агентство Москвавчера в 16:05
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Политика
Иран отверг обвинения США в причастности к атакам на танкеры
Иран решительно отвергает обвинения США в причастности к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявил постпред Ирана в Совбезе ООН Маджид Тахт-Раванчи, 14 июня передает иранский телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Авто
Suzuki тестирует внедорожную версию своего компактвэна Ertiga Cross
Японская компания Suzuki собирается вывести на рынок внедорожную версию компактвэна Suzuki Ertiga с приставкой «Cross» в названии.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Транспорт
СМИ узнали о возможном повышении лимита скорости на российских дорогах
В России владельцы автомагистралей могут получить право поднимать скоростной лимит со 110 км/ч до 130 км/ч, соответствующий проект нового стандарта разработал дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта, сообщает 14 июня «Коммерсант».
Обновлено в 00:12
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Дочь главы красноярской Счетной палаты обратилась к Путину из-за угроз
Мария Давыденко, дочь главы Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить ее семью.
Обновлено вчера в 21:50
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено 12 июня в 23:52
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Продюсера Бари Алибасова могут увезти из России в европейскую клинику, когда угроза его жизни минует, заявил Бари Алибасов-младший в интервью ТВЦ.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено вчера в 06:24
Культура
Скончался петербургский скульптор Александр Пальмин
«12 июня 2019 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался Заслуженный художник Российской Федерации, ректор ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица» с 2009 по 2014 год, профессор, скульптор Александр Анатольевич Пальмин», ― говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 19:11
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Обновлено вчера в 23:31
Общество
После ЧП на угольном разрезе глава Мысков ушел в отставку
Глава города Мыски Дмитрий Иванов покинул занимаемый пост после схода грунта на разрезе "Кийзасский".
Обновлено вчера в 22:45
Общество
ГИБДД предложила новые тесты на алкоголь и наркотики для водителей
ГИБДД предложила ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено вчера в 02:32
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и впервые стал чемпионом НБА
"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом организации, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:49
Общество
В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя
По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено вчера в 03:27
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»
Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Стрелок из новозеландского Крайстчерча не признал вину
Австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Обновлено вчера в 10:56
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Авто
Kia представила обновленный седан Cadenza
Компания Kia представила обновленный седан K7, который в Южной Корее будет продаваться под названием K7 Premier, а до других рынков доберется под прежним привычным наименованием Cadenza.
Обновлено вчера в 05:34
Общество
В Оренбуржье 30 выпускников стали стобалльниками ЕГЭ по химии
Химию не сдали лишь 4,8% выпускников, историю – 1%. Напомним, ЕГЭ по этим предметам сдавали 984 и 1276 учащихся соответственно.
Обновлено вчера в 10:00