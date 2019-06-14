Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского районаРИА Новости вчера в 16:07

Мосгорсуд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артем Сарбашев.

с чего всё началось

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".

Экономика Чиновников лишат незадекларированных доходов По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся детский сад В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.

Происшествия В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Армия и оружие F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.

Религия Патриарх Кирилл назвал протесты в Екатеринбурге организованной акцией Патриарх Кирилл считает, что в протесты против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге были организованной акцией.

Экономика Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Баскетбол Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.

Происшествия В Соль-Илецке арестовали подозреваемого в громком убийстве В Оренбургской области подозреваемый в убийстве местного жителя Соль-Илецка отправлен под стражу.

Авто Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продадут на аукционе Британский Aston Martin DB5 получил свою популярность в 1964 году после участия в съемках ленты «Голдфингер».

Общество Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".

Политика Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.

Происшествия В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Экономика Новый хлебобулочный завод построят в Подмосковье в 2020 году Новый хлебобулочный завод появится в городском округе Подольск Московской области к лету 2020 года, объем инвестиций в него составит около 1,5 млрд рублей.

Политика Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.