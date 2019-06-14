Происшествия

Суд отменил арест обвиняемого в убийстве экс-главы Раменского районаИзвестия вчера в 15:57

Мосгорсуд принял решение об отмене постановления об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом 13 июня сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Артема Сарбашева.
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Суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района, обвиняемого в убийстве

Мосгорсуд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артем Сарбашев.
ТАССвчера в 15:55

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Суд отменил арест обвиняемому в убийстве экс-главе Раменского района

РБКвчера в 17:50

Адвокат экс-главы Раменского района отреагировал на данные о ВИЧ у любовницы

Газета.Ruвчера в 17:19

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Говорит Москвавчера в 15:48

Суд отменил арест экс-главы Раменского городского округа А.Кулакова, обвиняемого в убийстве

Агентство Москвавчера в 16:05

Суд отменил арест обвиняемого в убийстве экс-главы Раменского района

Известиявчера в 15:57

Суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района, обвиняемого в убийстве

ТАССвчера в 15:55

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

РИА Новостивчера в 16:07
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
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Ксения Собчак взяла интервью у Константина Богомолова

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Саудовская Аравия перехватила пять беспилотников хуситов

Системе ПВО королевства удалось перехватить пять летатетльныых аппаратов, целью которых, помимо воздушной гавани в городе Абха, был также населенный пункт Хамис-Мушаит.
Обновлено вчера в 22:25
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Историческое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
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Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Екатеринбурге посетителей ТЦ эвакуировали из-за возгорания

Посетителям ТЦ "Карнавал" в Екатеринбурге пришлось сегодня эвакуироваться.
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Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью

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Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
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Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена

Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 01:25
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
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Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства

24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Общество

Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»

Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Пентагон предъявил «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено в 02:55
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Обновлено вчера в 11:49
Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Обновлено в 04:11
Хоккей

«Барыс» усилился вратарем «Тампы»

Канадский вратарь Эдди Паскуаль стал игроком «Барыса». Сообщается, что голкипер подписал одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года.
Обновлено в 01:54
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
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В Харькове полиция провела обыски по делу о сносе памятника Жукову

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Профессиональное приложение для создания музыки Logic Pro X 10.4.5 поддерживает 56 потоков

Компания Apple сообщила о выпуске новой версии профессионального приложения для создания музыки Logic Pro X. По словам Apple, версия Logic Pro X 10.4.5 создавалась с учётом технических характеристик нового компьютера Apple Mac Pro и поддерживает 56 потоков обработки данных.
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Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми

Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Общество

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

На первом этапе, который продлится год — с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года, — продавать онлайн можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), следует из текста.
Обновлено вчера в 10:38
Армия и оружие

СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году

В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".
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Спаллетти не спешит продолжать тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что не намерен спешить возобновлять карьеру после увольнения из миланского клуба.
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«РГС Страхование Жизни» присоединена к СК «Росгосстрах Жизнь»

ООО СК "Росгосстрах Жизнь" – дочерняя компания ПАО СК "Росгосстрах", входящая в группу банка "Открытие", акционером которого является Банк России.
Обновлено в 04:18
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Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов

Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу Голунова на домашний арест

Мосгорсуд в пятницу снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент Forbes из зала суда.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
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