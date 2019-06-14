Суд отменил арест обвиняемого в убийстве экс-главы Раменского районаИзвестия вчера в 15:57

Мосгорсуд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артем Сарбашев.

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Мосгорсуд принял решение об отмене постановления об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом 13 июня сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Артема Сарбашева.

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